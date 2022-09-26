Спорт

В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика

Сервис по Карте болельщика теперь доступен в МФЦ,. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своем Telegram–канале.

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. В России Карту оформили уже 275 тыс. человек. Для получения Карты болельщика сначала необходимо подать заявление на портале Госуслуг, после чего в личный кабинет придет приглашение посетить МФЦ для подтверждения личности.

К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. В том числе и Псковская область.