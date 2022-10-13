ФК «Луки-Энергия» проведет домашний матч с резервистами чемпиона России

Футбольная команда «Луки-Энергия» в пятницу, 14 октября, проведет на стадионе «Экспресс» матч 16-го тура, предпоследний домашний матч первого этапа Первенства России сезона 2022-2023 годов. Об этом сообщается в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: ФК «Луки-Энергия»
В роли соперника великолучан в этом поединке выступят резервисты чемпиона России - команда «Зенит-2». В выездном поединке «Луки-Энергия» в упорной борьбе уступила – 1:3.
«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями, друзьями и знакомыми поддержите на "Экспрессе" нашу команду, помогите футболистам провести красивый матч-реванш», - прокомментировали в клубе.
Пресс-служба УМВД России по Псковской области напоминает список предметов, запрещенных на матче:
175 сотрудников полиции будут обеспечивать порядок при проведении спортивно массового мероприятия. Входы на стадион будут оборудованы специальными ограждениями, попасть на спортивный праздник возможно только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.
Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей. Цена входного билета 100 рублей. Билет приобрести можно только за наличные. Начало игры в 15:00.