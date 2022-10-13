Спорт

ФК «Луки-Энергия» проведет домашний матч с резервистами чемпиона России

Футбольная команда «Луки-Энергия» в пятницу, 14 октября, проведет на стадионе «Экспресс» матч 16-го тура, предпоследний домашний матч первого этапа Первенства России сезона 2022-2023 годов. Об этом сообщается в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Луки-Энергия»

В роли соперника великолучан в этом поединке выступят резервисты чемпиона России - команда «Зенит-2». В выездном поединке «Луки-Энергия» в упорной борьбе уступила – 1:3.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями, друзьями и знакомыми поддержите на "Экспрессе" нашу команду, помогите футболистам провести красивый матч-реванш», - прокомментировали в клубе.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области напоминает список предметов, запрещенных на матче:

Взрывчатые вещества.

Стеклянные бутылки, алкогольные напитки.

Химикаты.

Колющие и режущие предметы.

Оружие.

Бронежилеты.

Косметика.

Велосипеды.

Складные стулья, столы.

175 сотрудников полиции будут обеспечивать порядок при проведении спортивно массового мероприятия. Входы на стадион будут оборудованы специальными ограждениями, попасть на спортивный праздник возможно только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей. Цена входного билета 100 рублей. Билет приобрести можно только за наличные. Начало игры в 15:00.