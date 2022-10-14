Спорт

Великолукские спортсмены приняли участие в турнире по самбо

Турнир по самбо среди юношей и девушек 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения прошел в Мытищах 15 октября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Более 200 участников из Мытищ, Люберец Сергиевого Посада, Москвы, Великих Лук, Нахабино, Сафоново, Самбо-81, Балашихи.

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» заняли призовые места: Игорь Цветков занял третье место в весе 28 кг, Павел Амбросов – 1 место в весовой категории 29кг, Александр Королюк – 3 место в весовой категории 31 кг.