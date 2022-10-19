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Спорт

«Луки-Энергия» сыграла вничью с «Ядром»

20.10.2022 19:53|ПсковКомментариев: 0

В среду на «Нова Арене» в Санкт-Петербурге прошел матч 17-го тура Второй лиги, в котором местное «Ядро» принимало великолукскую «Луки-Энергию». Поединок завершился результативной ничьей (1:1).

Фото: ФК «Луки-Энергия» / «ВКонтакте»

«Луки-Энергия» не проигрывает в чемпионате уже четыре тура кряду — коллектив Сергея Осадчука в октябре одержал две победы и дважды сыграл вничью. До конца месяца клуб из Псковской области проведёт ещё два поединка — против «Электрона» с последнего места в группе 2.1 и «Звезды», одного из лидеров турнирной таблицы.

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Питерское «Ядро» располагается внизу турнирной таблицы группы 2.1, подопечные Осадчука выходили на игру в статусе фаворитов, несмотря на гостевой характер встречи. Футболисты «Луки-Энергия» активно начали поединок и поразили ворота питерцев уже на шестой минуте, когда Артём Егоров реализовал выход один на один с вратарем.

На протяжении всего матча хозяева предпринимали попытки отыграться, пока не добились своего за две минуты до конца основного времени. Полузащитник «Ядра» Андрей Пантюхин после череды отскоков со второй попытки протолкнул снаряд в ворота Даниила Ваулина. После розыгрыша углового защитники «Луки-Энергии» не сумели накрыть оппонента в районе 11-метровой отметки.

Гол Пантюхина принёс клубу из Санкт-Петербурга ничью и 11-е очко в чемпионате. «Ядро» занимает предпоследнюю, десятую строчку в турнирной таблице группы. Великолукская команда с 21 баллом осталась на седьмой позиции в лиге. «Зоркий», идущий шестым, имеет в активе такое же количество очков, но у коллектива из Красногорска есть матч в запасе.

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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