Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №17

Мастер-класс по воркауту провели для учащихся школы №17 города Пскова. Об этом сообщается в группе спортивного движения Street Workout в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональное спортивное движение Street Workout

«В рамках развития воркаута в Псковской области атлеты команды Street Workout Pskov проводят серию спортивных мероприятий с мастер-классами и семинарами о пользе здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Пскова», - рассказал лидер регионального движения Виталий Дидыч.

В мероприятии приняли участие более 50 учащихся (5-11 классы), а также их классные руководители.

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Спортсмены рассказали ребятам о воркауте, его спортивных направлениях, возможностях развития, совместных тренировках в воркаут-центре на улице Киселева, 16, а также о пользе ведения здорового образа жизни и стремлению к развитию и спортивным достижениям.

После ребятам продемонстрировали показательное выступление на площадке и предоставили возможность попробовать свои силы, выполнив различные упражнения под руководством опытных тренеров.

«Хотим выразить огромную благодарность управлению образования города Пскова, директору и педологическому коллективу школы №17 за поддержку популярного и доступного спорта - воркаута - среди молодого поколения! Мы делаем важное и нужное дело по спортивному и патриотическому воспитанию детей. В наших руках будущее наших ребят и страны в целом!» - добавил Виталий Дидыч.