Спорт

Псковичи стали призерами спортивного фестиваля в Сочи

Две серебряных и одну бронзовую награды завоевала команда Псковской области на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале для людей с инвалидностью «Cочи – 2022», который проводился с 16 по 22 октября Всероссийским обществом инвалидов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Участниками фестиваля стали 360 спортсменов из 52 регионов России.

Нашу команду представляли спортсмены из Великих Лук, Дно и Пскова.

Александр Трофимов завоевал серебряную медаль, а Оксана Рудакова стала третьей в дисциплине настольный теннис. Эдуард Барканов в соревнованиях по легкой атлетике принес команде серебряную награду.

«Отмечу, что спортсмен из Великих Лук – Даниил Дубков – выступал на соревнованиях такого уровня впервые, но заработал значимые очки в шахматах и пулевой стрельбе. Псковская область гордится нашими спортсменами! Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку в развитии адаптивного спорта в нашем регионе», - заключил Михаил Ведерников.