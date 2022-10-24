Спорт

Правительство региона продаёт свою долю в футбольном клубе «Псков-747»

Правительство Псковской области продаёт 49% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб "Псков-747». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Приватизировать имущество, находящееся в государственной собственности Псковской области, <...> путём продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, с начальной ценой, равной рыночной стоимости, определённой на основании отчета об оценке рыночной стоимости», - говорится в тексте распоряжения.

Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области поручено осуществить приватизацию в установленном порядке. Начальная цена продажи - 407 тысяч 680 рублей.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный займет место экс-замглавы городской администрации Александра Коновалова в совете АНО «ФК Псков».