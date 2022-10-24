Спорт

Пробег к 79-й годовщине трагедии в порховской Красухе собрал более 100 участников

Пробег, посвящённый 79-й годовщине со дня трагедии в деревне Красуха, состоялся в Порховском районе. В мероприятии принимали участие около 120 спортсменов.

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

Легкоатлетический пробег был посвящён памяти заживо сожжённых в 1943 году жителей Красухи и приютившихся в этой деревне беженцев из Старой Руссы. В огне погибли 283 мирных жителя, уточняет газета «Коммуна».

Спортсмены преодолевали дистанции в 10, 5, и 3 километра.

Напомним, 9 июля 1941 года Красуха была оккупирована немцами. С началом партизанского движения жители деревни стали помогать партизанам провиантом.

27 ноября 1943 года недалеко от деревни подорвалась на мине немецкая автомашина с генералом Ф. Ферчем (начальник штаба группы армий «Курляндия»), который был легко ранен. Организатор взрыва так и не был установлен.

27 ноября немецкие каратели ворвались в деревню и начали один за другим поджигать дома. Жителей, пытавшихся спасти имущество и скот, били прикладами, кололи штыками. Всех стали сгонять на два гумна на краю деревни, где до этого люди обмолачивали пшеницу. Двери в сараи заколотили, облили деревянные постройки бензином и подожгли. Пытавшихся вырваться из огня убивали автоматным огнём.

В деревне Красуха таким образом погибли около 280 человек. Их имена до конца не установлены, так как среди убитых были малолетние дети и беженцы из Ленинграда и Старой Руссы, сообщает «Википедия».