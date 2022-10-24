Спорт

Чемпионат по спортивному ориентированию прошёл в Псковской области

Открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по спортивному ориентированию состоялись 22 октября. Соревнования проходили на границе трёх районов Псковской области: Опочецкого, Пустошкинского и Себежского.

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

По итогам забегов пятикласснику Владиславу Даниленко удалось вырвать победу и завоевать золотую медаль и грамоту за I место, сообщает газета «Красный маяк». Неделей ранее он завоевал второе место на подобных соревнованиях по ориентированию.

Организаторы соревнований напоминают, спортивное ориентирование – популярный вид спорта, который требует не только выносливости и скорости, как в беге, но и умения логически мыслить и ориентироваться на местности.