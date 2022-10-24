Опубликовано расписание псковской «Недели здоровья»

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» пройдёт в Пскове 24-28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.
Участникам дадут возможность принять участие в семи испытаниях:
Организаторы предупреждают, что каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. Отметим, за единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.
В мероприятии «Недели здоровья» примут участие девять команд, представляющие школы, ссузы и вузы города Пскова.
При всех возникающих вопросах по поводу мероприятия можно связаться с организаторами мероприятия по телефону 56-44-44. Подробнее о мероприятии можно узнать в Положении. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».