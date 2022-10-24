Спорт

Опубликовано расписание псковской «Недели здоровья»

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» пройдёт в Пскове 24-28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Участникам дадут возможность принять участие в семи испытаниях:

Волейбол пройдёт в спортивном клубе «СКАВ» (улица Советская, дом 108) 24 октября с 13:00 до 15:00.

Испытание по большому теннису состоится на следующий день, 25 октября (начало – в 11:00), в теннисном клубе «Гранд» (Иркутский переулок, дом 2).

Соревнования по плаванию пройдут 26 октября в 14:30 в бассейне «Универсант» (улица Плехановский посад, дом 25).

Стрельба будет проходить 28 октября в двух местах: в лучном тире «LOOK» с 13:30 до 15:00 и в стрелковом комплексе «Патриот» с 15:00 до 16:30.

На территории крытого стадиона «Машиностроитель» участников ждёт испытание по бегу на 100 метров, оно пройдёт 28 октября с 13:00 до 15:00.

Соревнования на батутах будут проходить в течение четырёх дней мероприятия в спортивно-развлекательном комплексе «AIR PLAZA» согласно графику записи.

Организаторы предупреждают, что каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. Отметим, за единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.

В мероприятии «Недели здоровья» примут участие девять команд, представляющие школы, ссузы и вузы города Пскова.

При всех возникающих вопросах по поводу мероприятия можно связаться с организаторами мероприятия по телефону 56-44-44. Подробнее о мероприятии можно узнать в Положении. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».