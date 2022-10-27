Спорт

«Неделя здоровья» прошла в Пскове

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья» прошло в Пскове с 24 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Организационный комитет на участие в любительских командных соревнованиях получил девять заявок от команд, представляющих псковские школы, средние специальные и высшие учебные заведения. В течение пяти дней, 54 юноши и девушки смогли проверить силу, волю, ловкость и сплочённость в семи дисциплинах: волейбол, большой теннис, плавание, стрельба из лука, прыжки на батуте, стрельба из пневматической винтовки и бег на 100 метров.

Так, в понедельник, в спортивном зале «Скав» команды сразились в волейбол, где финальное противостояние со счётом 15:5 закончилось победой команды «Белки» из средней школы №18.

На следующий день в теннисном клубе «Гранд» участников ожидало состязание по большому теннису, которое впервые проводилось в рамках «Недели здоровья». Опытные тренеры клуба помогли отработать технику удара участникам. Лучше всего с овладением теннисной ракетки справилась команда «Крестовские вороны», представляющая Псковский агротехнический колледж.

Третий день испытаний ознаменовывался соревнованиями по плаванию в бассейне «Универсант». Проверив выносливость каждого участника по отдельности, команды совершили совместный заплыв, который стал решающим для расстановки призовых мест. Так, сильнейшими стали «Белки», второе место и третье места заняли команды Псковского филиала академии ФСИН России – «Тайфун и «Честь».

Предпоследний день мероприятия стал самым насыщенным: командам было необходимо проверить свою меткость в стрельбе из спортивного лука в лучном тире «LOOK», где победу взяла команда с говорящим названием «Стрела», а первое место по стрельбе из пневматической винтовки в стрелковом комплексе «Патриот» взяла команда «Тайфун».

Заметим, что на протяжении 4-х дней, шли соревнования по прыжкам на батуте в центре «AIR PLAZA» – они стали самыми продолжительными и заняли в сумме 9 часов.

28 октября в крытом легкоатлетическом зале стадиона «Машиностроитель» состоялся финальный день соревнований. Перед церемонией награждения команды-участники пробежали беговую эстафету на 100 метров, которая позволила подвести итоги всех соревнований по семи дисциплинам. Таким образом, победителями и призёрами физкультурно-оздоровительного мероприятия «Неделя здоровья» стали следующие команды:

I место – «Белки» (МБОУ «СОШ №18»);

II место – «Крестовские вороны» (Псковский агротехнический колледж);

III место – «Тайфун» (Псковский филиал академии ФСИН России).

«Команда "Белки" сможет отметить свою победу отдыхом в аквапарке "Акваполис". Команда "Крестовские вороны", занявшая второе место, отпразднует достойный результат в гостях итальянского ресторана Mama Roma, а команда "Тайфун", получившая за третье место, за чашкой чая с конфетами всей командой смогут сыграть в настольную игру. Отметим, для первого и второго места соревнование не закончилось, так как именно эти команды вместе отправляются лазертаг-клуб "Прорыв", где ещё раз сразиться друг против друга», - сообщили организаторы.