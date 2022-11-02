Псковский омбудсмен привёз в воинскую часть шахматы для мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил одно из воинских подразделений в регионе, где проходят службу мобилизованные, и передал в него инвентарь для игры в шахматы. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.
Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов
«Меня приятно удивило то, как организован быт и подготовка военнослужащих, призванных по мобилизации. Есть, с чем сравнивать, - отметил Дмитрий Шахов. - Мобилизованные размещаются в жилых комнатах, в зависимости от метража, по 4-6 человек, где есть отдельная душевая комната, туалет. Распорядок дня практически полностью посвящён изучению военного дела, в том числе изучению воинских уставов, оказанию медицинской помощи, восстановлению ранее полученных на военной службе навыков и практическому применению различного боевого оружия».
Занятия, продолжил он, проходят как ночью, так и днём, и они приближены к боевой обстановке. «Все военнослужащие обеспечены нормальным, особо подчеркну, новым обмундированием в соответствии с погодными условиями и сезоном. Все питаются в одной столовой: и солдаты, и офицеры; по одному рациону, жалоб на него нет. В подразделении с военнослужащими работает военный психолог. В холлах расположены современные телевизоры, которые можно посмотреть, когда военнослужащий свободен от несения службы, узнать текущие новости, есть постоянная связь с родными и родственниками. Кстати, пока проходит боевое слаживание подразделений, к военнослужащим приезжают родные и близкие, которые своими глазами могут увидеть, как организован быт и служба мобилизованных», - отметил региональный омбудсмен.
Уполномоченный подчеркнул, что государство гарантирует военнослужащему права и свободы, установленные Конституцией России, и никто не вправе их ограничивать. Порядок же реализации таких прав может быть определён федеральным законами и общевоинскими уставами с учётом особенностей военной службы. Так, согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил РФ, особое внимание должно уделяться вопросам воспитания, поддержания на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих, организации военно-политической работы, сказал Дмитрий Шахов.
Вместе с директором регионального центра шахматного образования и спорта Валерием Гусевым они привезли и подарили части новые комплекты шахматного инвентаря, шахматные часы и шахматные книги. Отметим, региональный омбудсмен на общественных началах возглавляет областную шахматную федерацию.
В этой книге от непосредственного очевидца-командира 141 дивизии Красной Армии рассказывается о событиях периода июня-августа 1941 года на советско-германском фронте. Издание дополнено, в том числе, трофейными, архивными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а также топографическими картами боевых действий на южном участке советско-германского фронта. «Многие фотографии и документы опубликованы впервые. Сейчас эта книга активно находит своего читателя, которыми, я уверен, станут и военнослужащие вашего подразделения», - сказал при вручении книги псковский омбудсмен.
Дмитрий Шахов и Валерий Гусев договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество, направленное на обеспечение прав военнослужащих, призванных по мобилизации.