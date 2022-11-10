Спорт

Фехтовальщики поборются за кубок Псковской области

Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах, посвященный памяти мастера спорта СССР Михаила Шароватова, разыграют в Пскове 12-13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный судья соревнований Татьяна Николаева.

Сегодня, 12 ноября, состоятся соревнования среди девушек и юношей 2008-2010 годов рождения, которые также пройдут отбор на Кубок России по фехтованию в Казани.

13 ноября будут соревноваться женщины и мужчины. Они отбираются на Кубок России по фехтованию в Смоленске.

Участие в соревнованиях принимают более 50 фехтовальщиков.