Спорт

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия провели на пустошкинской турбазе

Любительские соревнования по стрельбе из пневматического оружия прошли в учреждении отдыха и оздоровления «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Выездное мероприятие провели члены профсоюза Псковской областной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ муниципального предприятия «Водоканал» города Великие Луки.

Для участников организовали соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Победителям соревнований вручили грамоты и призы. Не обошли стороной и детей, им вручили наборы для рисования.