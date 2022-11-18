Спорт

Мастер-класс по воркауту провели в псковском Ершово

Мастер-класс по воркауту провели в деревне Ершово Псковского района 18 ноября. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

«Сегодня спортсмены Street Workout Pskov продемонстрировали мастер-класс по воркауту на открытии современной спортивной площадки в деревне Ершово Псковского района», - говорится в сообщении.

Напомним, воркаут - это физкультурно-спортивное направление, которое заключается в выполнении упражнений с использованием спортивных снарядов (турники, брусья, шведские стенки, горизонтальные лестницы и прочие конструкции) или без их использования.