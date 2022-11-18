Спорт

Более 130 спортсменов участвуют в Первенстве по боксу в Пскове

Открытое Первенство спортивной школы «Лидер» по боксу на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» стартовало в Пскове сегодня, 18 ноября. Встреча бойцов прошла в городском специализированном зале бокса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Соревнования собрали более 130 бойцов, в числе которых спортсмены из Псковской, Новгородской и Мурманской областей.

Спарринги состоятся среди юниоров 2005-2006 годов рождения, а также юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения во всех весовых категориях.

Турнир продолжится 19 ноября.

Организаторы соревнований — Псковское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Псковская городская организация бокса.