Спорт

Двое псковичей представят регион на крупных турнирах по боксу

Двое псковичей представят регион на крупных турнирах по боксу. Об этом сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

Лидия Шутова представляет Псковскую область в городе Королев на Всероссийских соревнованиях по боксу для девушек «Олимпийские Надежды» которые проходят с 19 по 27 ноября.

Кирилл Коршаков выступит за область на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 13-14,15-16 лет в городе Анапа с 20 по 28 ноября.