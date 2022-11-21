Спорт

Псковские волейболистки заняли второе место на межрегиональном турнире в Карелии

Псковские спортсменки заняли второе место на XIX традиционном межрегиональном турнире по волейболу среди девушек до 15 лет, посвященном памяти тренера В.С. Наумова, который прошёл в городе Кондопога Республики Карелия с 18 по 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: СШ «Бригантина»

В турнире приняли участие 8 команд из городов Псков, Кондопога, Мурманск, Никель, Великий Новгород, Колтуши, Петрозаводск, Медвежьегорск, также из Мурманской области и Ленинградской области.

Воспитанницы спортшколы «Бригантина» одержали победу над 6 командами и лишь со счетом 1: 2 проиграли хозяевам турнира.

«Наша команда и команда Кондопоги набрали равное количество очков, и только при подсчете выигранных и проигранных мячей с небольшим преимуществом команда соперников заняла 1 место», – отметили в спортшколе.

Состав команды: Арина Козырева, Арина Павлятенко, Мария Свибович, Полина Романова, Алина Кузьмина, Евгения Минина, Милана Гаврилова, Милана Ермакова, Алина Загорская, Анастасия Смородина, Софья Бакер. Тренируют девушек Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.