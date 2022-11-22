Спорт

Финал областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» пройдёт в Пскове

Финальный этап областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также воспитанников региональных Центров помощи детям пройдёт в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организаторами спартакиады выступают УМВД России по Псковской области, правительство Псковской области, региональные комитеты по спорту и образованию, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.

Игры начнутся в 10.00. В финале встретятся четыре команды — спортсмены из Островского, Печорского, Невельского и Дедовичского районов. Ранее они победили в зональном этапе соревнований. В нём приняли участие порядка 190 несовершеннолетних в составе 24 команд.

Мероприятие проводят в рамках реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области». Победителей и призёров спартакиады наградят кубком, грамотами и ценными призами.