Спорт

Два псковских боксёра вошли в резервный состав юниорской сборной России

Два спортсмена из Псковской области вошли в резервный состав юниорской сборной России по боксу. Об этом сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев на своей странице «ВКонтакте».

Видео и фото: Псковская областная федерация бокса

По результатам двух крупных спортивных соревнований пскович Кирилл Коршаков уступил спортсмену из Москвы и выбыл из участия во Всероссийских соревнований по боксу среди юношей в Анапе, но по итогам выступления в соревнованиях Кирилл вошёл в резервный состав сборной России по боксу среди юношей 15-16 лет, рассказал Олег Лаптев. Тренирует спортсмена Юрий Фёдоров.

Псковичка Лидия Шутова в поединке уступила спортсменке из Москвы и выбыла из участия во Всероссийских соревнований по боксу среди девушек в Королеве, заняв 5 место, но также по итогам выступления в соревнованиях она вошла в резервный состав сборной России по боксу среди юниорок 17-18 лет. Тренируется девушка под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева и Алексея Орлова.