Спорт

Псковские каратисты привезли медали с турнира в Петербурге

Турнир для начинающих спортсменов со стажем занятий до двух лет прошел в Санкт-Петербурге 27 декабря. В нем приняли участие воспитанники школы боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной организации.

Фото здесь и далее: «Будокан "АТЭМИ"»

В турнире участвовали более 170 спортсменов из 10 различных спортивных клубов, в том числе 15 псковских воспитанников школы боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"».

«Для ребят это очень важный опыт и важный этап их становления как спортсменов. На этом турнире начинающие спортсмены были в равных условиях — соревновались с одинаковыми по уровню подготовки ребятами. Это их первые шаги на спортивном пути. Для многих это были первые выездные соревнования в их жизни. Помимо соревновательного опыта и медалей, для ребят это новые впечатления и эмоции», — рассказал тренер «Будокан «АТЭМИ» Антон Потебня.

Соревнования прошли в следующих разделах: ндивидуальное кумите и индивидульное ката. Всего псковичи привезли 16 медалей разного достоинства.

Золото:

Давил Волин;

Ярослав Стерликов;

Степан Кузьмин;

Степан Осипов;

Егор Облаков;

Степан Осипов;

Макар Рюхин.

Серебро:

Марк Волин;

Варвара Денисова.

Бронза:

Максим Балашев;

Елизавета Зубенко;

Владислав Колодич;

Максим Балашев;

Степан Кузьмин;

Евгений Александров;

Тренируются спортсмены под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Михаила Шалыгина, Максима Степанова и Антона Потебни.