Спорт

Псковская область заняла второе место на соревнованиях по джиу-джитсу в Вологде

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места на первенстве и чемпионате Северо-Западного Федерального округа по джиу-джитсу, соревнования прошли в городе Вологде 3-4 декабря. Псковская область заняла 2-е командное место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В первенстве принимали участие более 150 спортсменов из Вологодской, Архангельской, Псковской и Новгородской областей.

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