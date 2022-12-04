Детско-юношеский турнир по настольному теннису состоялся в Пскове 

Детско-юношеский турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» состоялся в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
В минувшие выходные соревнования собрали рекордное число участников. В них участвовали более 100 спортсменов из Пскова, Печор, Дно, а также из Луги и Великого Новгорода.
«Команда нашего клуба Nordman показала очень достойный результат: в абсолютном зачете первое место занял Михаил Марцеха, которому и достался главный трофей соревнований. В самой старшей группе юношей в возрасте от 15 до 17 лет - все три первые места заняли воспитанники нашего клуба. Причем лидером здесь стал Николай Филиппов, который в конце октября стал чемпионом города Пскова по настольному теннису», – написал Юрий Сорокин.
Открытый новогодний турнир на призы клуба Nordman состоится 17 декабря и станет заключительным соревнованием этого года.
Полные результаты соревнований оказались следующими:
Абсолютный зачет
1. Михаил Марцеха, Псков, клуб «Nordman».
2. Михаэль Левин, Псков, клуб «Nordman».
3. Александр Седов, Луга.
Юноши 2005-2007 годов рождения
1. Николай Филиппов, Псков, клуб «Nordman»;
2. Михаэль Левин, Псков, клуб «Nordman».
3. Михаил Марцеха, Псков, клуб «Nordman».
Девушки 2005-2007 годов рождения
1. Вероника Николова, Великий Новгород.
2. Елизавета Федорова, Великий Новгород.
3. Наталья Бородачева, Великий Новгород.
Юноши 2008-2010 годов рождения
1. Александр Седов, Луга.
2. Павел Морозов, Дно.
3. Рустам Рузиев, Псков, клуб «Nordman».
Девушки 2008-2010 годов рождения
1. Дарья Адамсон, Луга.
2. Анастасия Агеева, Печоры.
3. Лана Енина, Великий Новгород.
Мальчики 2011 года рождения и моложе
1. Владислав Ильин, Печоры.
2. Арсений Савельев, Псковский район.
3. Дмитрий Лемешевский, Луга.
Девочки 2011 года рождения и моложе
1. Дарья Сергеева, Новгородская область.
2. Виктория Баженова, Луга.
3. Милана Муравьева, Великий Новгород.