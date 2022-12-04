Спорт

Биатлонисты жалуются на неготовность трассы в Островском районе

Биатлонисты жалуются на неготовность трассы лыжной базы «Юность» в Островском районе к проведению тренировок. Соответствующая публикация появилась в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вот она, мекка биатлона и лыжных гонок Псковской области. База есть, снег лежит давно. Здесь должны тренироваться спортсмены, дети, ветераны, но пока это невозможно - трассы нет», - говорится в публикации.

В комментариях подписчики сообщества предложили обратиться с данной проблемой к губернатору Псковской области.

«Пишите на сайт губернатора! Наш ребёнок перестал заниматься этим спортом, потому что дела вот так обстоят. Нет автобуса, на котором дети могли бы добираться на тренировку организованно, нет трасс. Очень жаль», - написала женщина.

При этом она отметила, что проблема с автобусом стоит в городе Пскове - не все родители могут постоянно возить своих детей на тренировку к горе Соколихе. «А если говорить про островскую трассу, то она в запущении давно!» - выразила мнение псковичка.

«Не надо негатив и возмущение выплёскивать, а энергию свою направить на помощь, поинтересоваться, в чем вопрос. Без государственной поддержки очень сложно содержать, поддерживать, благоустраивать данное место», - ответила ей другая женщина.