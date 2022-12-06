Спорт

Посвящённый памяти псковских боксёров турнир пройдёт с 7 по 10 декабря

XXII региональный турнир по боксу, посвященный памяти боксёров города Пскова, пройдёт с 7 по 10 декабря в областном центре единоборств на Крестовском шоссе, 92. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации бокса России.

К участию допускаются спортсмены возрастных категорий – девушки 2005-2006 годов рождения, юноши 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, юниоры 2005-2006 годов рождения, мужчины 2004 года рождения и старше в разных весовых категориях.

Боксеры, занявшие 1-е место в каждой весовой категории, будут награждены ценными призами, медалями и грамотами.