Спорт

Юные великолучане посетят шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона в Москве

Воспитанники отделения спортивной гимнастики Великолукской детско-юношеской спортивной школы №1 «Атлетика» 10 декабря посетят театрализованное гимнастическое шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта» в Москве. На представление отправятся 27 юных спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Поездка организована по инициативе и личной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, её проводят в рамках благотворительной программы «Спортивно-патриотический проект "Легенды спорта"» от благотворительного фонда Алексея Немова.

В постановке шоу задействовано около 350 участников, в числе которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных — Алия Мустафина, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Светлана Хоркина, Алина Кабаева и другие.

Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» создано в первую очередь для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи. Проект направлен на привлечение детей в спортивные школы, секции по спортивной гимнастике, стимулирование молодых спортсменов к новым победам и достижениям, а также это дань уважения легендарным спортсменам, внесшим колоссальный вклад в развитие мирового и отечественного спорта, отметили в правительстве.

Для великолукских атлетов в Москве подготовлена насыщенная культурная программа. Ребята не только станут зрителями гимнастического шоу, но и смогут посетить главные достопримечательности столицы.

В правительстве добавили, что это уже пятая поездка юных спортсменов из Псковской области на шоу Алексея Немова. Первая состоялась еще в ноябре 2018 года благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова с четырехкратным олимпийским чемпионом.