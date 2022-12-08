Спорт

Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ

Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ.

Фото здесь и далее: Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)

Так, Анна Кузьмина в разделе формальный комплекс 15 упражнений получила бронзовую медаль. Артём Тихомиров занял третье место в разделе формальный комплекс 15 упражнений среди юниоров 14-17 лет и третье место в личном спарринге до 50 килограммов.

В спарринге свыше 70 килограммов среди 14-15 лет «бронзу» забрал Влад Доброхотов.

Золотую медаль в спарринге среди 16-17 лет в весовой категории свыше 75 килограммов получил Денис Стволов. Он также занял третье место в формальном комплексе упражнений среди 14-17 лет.

Кубок мира по тхэквондо ИТФ проходит в Минске с 8 по 11 декабря.