Спорт

Семь медалей привезли юные псковичи с первенства СЗФО по шахматам

Семь медалей привезли юные псковичи с первенства СЗФО по шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Всего в Первенстве федерального округа приняли участие более 420 юных спортсменов из девяти субъектов РФ, входящих в СЗФО. На соревнованиях отсутствовали шахматисты Ненецкого автономного округа. В сборную Псковской области вошли 34 спортсмена, которые стали призерами и победителями областного первенства. Поездка на соревнования организовал Региональный центр шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту.

Так, Эвелина Галаханова, выступающая в категории «девушек до 17 лет» получила «золото» в дисциплине «шахматы», а Мария Солдатова, выступающая в категории «девочки до 11 лет», выиграла бронзовую медаль в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени и золотую – в дисциплине «быстрые шахматы».

Александр Кульнев в категории «юноши до 17 лет» забрал бронзовую медаль в первенстве СЗФО по быстрым шахматам. В спортивной дисциплине «блиц» в категории «девочки до 9 лет» Валерия Кузнецова получила «бронзу», а Вероника Петрова в категории «девочек до 13 лет» и Владислав Дружинин в категории «мальчики до 13 лет» — стали обладателями серебряных медалей.

По итогам первенства СФЗО право на участие в первенстве России, которое пройдет в апреле 2023 года, в Москве, получили: Мария Солдатова (тренер С. И. Самсонов), Александр Баранов (тренер А. И. Побережский), Вероника Петрова (тренер Г. С. Шаранков), Эвелина Галаханова (тренер А.И. Побережский ).