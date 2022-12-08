Спорт

Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях впервые высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К сожалению, вчера мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели. И я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны», — приводит слова Роналду «Газета.Ру».

Для Роналду этот «мундиаль» стал уже пятым в карьере. Как отмечалось, игрок не планирует выступать на следующем ЧМ.

Напомним, что вчера сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко со счетом 0:1. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил нападающий Эн-Несери. Теперь африканцы в полуфинале встретятся со сборной Франции. Матч пройдет 14 декабря.