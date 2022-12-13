Спорт

Жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка

Жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка на многофункциональной спортивной площадке у школы №3 в Пскове. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

Организатор мероприятия - директор школы Александр Дедов. Он предоставил неравнодушным местным жителям необходимый инвентарь. К добровольцам также присоединился депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

Задача была утрамбовать снег, оформить бортики. Планируется, что сегодня, 16 декабря, сюда приедет машина, которая зальет площадку.

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«Но самое главное - настроение! Так уж сложилось в нашем округе: все добрые дела мы делаем с песней, шутками и взаимной поддержкой. Не верите - смотрите видео. А кто не пришёл готовить каток, можете смело по-хорошему завидовать общему веселью добровольцев», - отметили участники мероприятия.

Жители микрорайона отдельные слова благодарности выразили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за выполненное обещание, данное год назад на прямой линии. «Многофункциональная площадка - роскошный подарок для Овсище и сбывшаяся мечта о катке», - подчеркнули псковичи.