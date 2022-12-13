Спорт

Каток начали заливать в псковском микрорайоне Овсище

Каток начали заливать в микрорайоне Овсище на многофункциональной спортивной площадке у школы №3 в Пскове. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / «ВКонтакте»

«Воду привозит пожарная машина. Возить придётся, наверное, весь день: вода впитывается снегом. Как рассказали пожарные, сначала надо хорошо пропитать снег и дать ему промёрзнуть. А на следующий день заливать уже по ледяной корке. Начали вовремя, следующая ночь -14°C, а потом -20°C. Ноль градусов в понедельник застывший лёд уже не растопит», - рассказал пскович.

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Ранее жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка.