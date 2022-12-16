Спорт

Псковские спортсмены стали победителями Чемпионата и Первенства СЗФО по самбо

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по самбо прошли в Вологде с 15 по 18 декабря. Псковские самбисты стали победителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Псковского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Дмитрий Алекминский.

Фото здесь и далее: Дмитрий Алекминский

Участвовали самбисты Вологодской области, Мурманской области, Архангельской области, Псковской области, Калининградской области, Ленинградской области, Новгородской области, Республики Коми и Республики Карелия. Псковская область представляли спортсмены Пскова, Великих Лук и Невеля.

В первый день боролись юноши и девушки 2005 - 2007 года рождения. Победителями стали Александр Логинов (Великие Луки), Владимир Невесенко (Великие Луки) и Стефания Двужильная (Псков). Милания Двужильная заняла второе место.

Во второй день боролись юниоры 2003 - 2005 года рождения. Победителями стали: Виктория Ордина, Александра Макарова и Валентина Тоечкина - все из Пскова. Малимонова и Качмазов заняли 3 место.

В третий день проходил Чемпионат среди мужчин и женщин, среди мужчин боевое самбо. Победитель - Валентина Тоечкина (Псков). Призёрами стали: Михаил Васильев, Анатолий Сазанский, Виктория Ордина Виктория, Руслан Гайнулов и Джамбулат Тагиров. Победители получат право участвовать в Чемпионатах и первенствах России в следующем году.