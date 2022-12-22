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Спорт

Дмитрий Шахов посетил XV съезд Федерации шахмат России

25.12.2022 13:50|ПсковКомментариев: 0

XV съезд Федерации шахмат России посетил президент областного отделения Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: пресс-служба федерации шахмат Псковской области 

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, съезд ФШР по уставу собирается один раз в 4 года – это связано с периодом олимпийского цикла. Главная задача съезда – заслушать отчеты руководителей ФШР, дать оценку деятельности Федерации за прошедшие 4 года, утвердить решения Ревизионной комиссии по соблюдению уставной и финансовой дисциплины, а также избрать новые руководящие органы и определить перспективные направления развития шахмат на ближайшие 4 года.

На съезд прибыло 68 делегатов от региональных спортивных Федераций.

Съезд рассмотрел кадровые вопросы, которые неожиданно за несколько недель до форума шахматистов, получили широкий общественный резонанс. Этому способствовало неожиданное решение одного из сильнейших гроссмейстеров мира Сергея Карякина выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента ФШР, отметил Дмитрий Шахов

«Стоит заметить, что от кандидата Карякина в региональные федерации никакой информации о его предвыборной программе, его видении развитии шахмат в России и взаимодействии с с федерации шахмат субъектов России даже не поступало. Хотя между собой лидеры региональных федераций, конечно, общались, пытаясь разгадать "ход конём", который сделал известный гроссмейстер. Но кроме попытки направить петицию главе государства с просьбой о поддержке никто, к сожалению, больше ничего до заседания съезда не увидел и не услышал. В отличии от своего оппонента Андрей Филатов провел не только активную кампанию в прессе, но и организовал взаимодействие с региональными Федерациями по вопросам съезда как лично, так и через своих представителей», – рассказал председатель региональной Федерации шахмат.

В итоге после тайного голосования, победу одержал Андрей Филатов. За него отдали свои голоса 58 делегатов Съезда, за Сергея Карякина –только 7 делегатов, два бюллетеня признаны недействительными. У наблюдателей замечаний как к процедуре голосования, так и к подсчету голосов замечаний не было.

Президент ФШР Андрей Филатов, выступая перед делегатами съезда о программе дальнейшего развития шахматной жизни, остановился на следующих основных направлениях: 

  • дальнейшая поддержка и развитие спорта высшего мастерства, восстановления участия сборных команд России в международных соревнованиях;
  • увеличение числа шахматных турниров всероссийского и межрегионального уровня для детей и взрослых;
  • дальнейшее развитие и совершенствование «гроссмейстерских школ» - «гроссмейстерских центров ФШР»;
  • продолжится работа по популяризации проекта «Шахматы в школах»;
  • получит своё продолжение федеральный благотворительный проект «Шахматы в детские дома и школы-интернаты России»;
  • продолжится взаимодействии Федерации шахмат России с Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация спорта слепых» в целях обеспечения комплексной реабилитации средствами физической культуры и спорта незрячих и слабовидящих спортсменов, членов сборной команды России по спорту слепых (дисциплина «шахматы»), повышения их спортивного уровня и подготовки.

Конкретными программами развития российских шахмат по различным направлениям уже новом 2023 году займется новый состав Наблюдательного Совета ФШР и Исполнительная дирекция ФШР.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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