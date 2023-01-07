Спорт

Фестиваль для любителей конного спорта прошёл в Псковском районе

Фестиваль для любителей конного спорта прошёл в Псковском районе. Об этом в своём Telegam-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«В Псковском районе прошел красочный и яркий фестиваль, который объединил спортсменов, инструкторов и любителей конного спорта. Программа была насыщенной: соревнования по хоббихорсингу, эстафета и конная игра «Стойло», конкурс на лучший маскарадный костюм, пение рождественских колядок», - написал глава региона.

Организаторами выступили конно-спортивный клуб «Родина» совместно с Родинским домом культуры. Фестиваль состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.

«Хороший пример, как благодаря грантам можно и развивать спортивные направления, и проводить культурные мероприятия, даря праздник взрослым и детям», - заключил губернатор.