Спорт

Юный биатлонист из Пскова стал призёром «Рождественской гонки» в Смоленской области

Юный спортсмен из Пскова стал призёром соревнований по биатлону «Рождественская гонка» в поселке Пржевальское Смоленской области. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

Соревнования проходили с 7 по 10 января на биатлонной базе «Чайка». В спринтерской гонке принял участие псковский спортсмен Дмитрий Виноградов, он занял второе место.

Ранее сообщалось, что трассу для организации лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу в Пскове.