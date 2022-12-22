Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
Новая «Пчёлка» в Пскове
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новогодняя акция на Geely
лонгрид кушать подано
итоги-2022 спорт
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Господин Рейтингомер
новое в недвижимости
рост тарифов
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
карта скидок от профсоюза
экватор в облсовпрофе
Бюджет по 15 округу на 2023 год
 
 
 
ещё Спорт 22.12.2022 12:560 Псковичи завоевали медали на соревнованиях по лыжным гонкам в Белоруссии 27.12.2022 13:410 Турнир по мини-футболу памяти Героя России Алексея Ширяева завершился в Пскове 27.12.2022 13:120 Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу 26.12.2022 16:390 Псковские приставы одержали победу в межведомственном турнире по настольному теннису 25.12.2022 21:130 Псковская команда дзюдоистов стала победителем международного турнира 25.12.2022 19:300 Новогодний турнир по самбо состоялся в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:334 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу

27.12.2022 13:12|ПсковКомментариев: 0

Трассу для организации лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора. 

На сайте главы региона появилось обращение от местной жительницы, которая выступила от лица родителей детей, посещающих секцию биатлона в городе Пскове. Она отметила, что тренировки проводят на поле у монумента в память о Ледовом побоище.

«Ветераны лыжного спорта организовали трассу своими силами с разрешения администрации города Пскова. На данной трассе занимаются и дети из секции биатлона в полной темноте с налобными фонариками, так как световой день в зимнее время года очень короткий. Просим рассмотреть возможность подключения уже существующих фонарей, находящиеся на световых опорах в непосредственной близости к участку лыжной трассы», - обратилась женщина к представителям власти. 

Также она отметила, что в городе нет специально оборудованной трассы для проведения тренировок - со стрельбищем и освещением. «Очень просим обратить внимание на нашу проблему, ведь мы хотим вырастить здоровое, сильное поколение детей, и нам очень нужна помощь», - заключила женщина.  

Отвечая на обращение, Борис Елкин заметил, что администрация города Пскова силами спортивной школы олимпийского резерва «Ника» и стадиона «Машиностроитель» оказывала и оказывает содействие в организации и содержании лыжной трассы на горе Соколихе.

«Учитывая, что данный земельный участок находится в ведении Псковского района, для решения вопроса освещения необходимо обратиться в администрацию Псковского района. На основании федерального бюджетного законодательства администрация города Пскова не имеет возможности проводить данные виды работ, так как это приведёт к нецелевому использованию бюджетных средств», - пояснил глава города.

Он напомнил, что при поддержке спортивной школы «Олимп» организуются и проводятся тренировочные занятия на базе «Юность» в Островском районе, кроме того, в ведении стадиона «Машиностроитель» находятся два земельных участка, где проводятся работы по организации мест занятий лыжными гонками и биатлоном.

«Дополнительно администрация города Пскова совместно с инвесторами в перспективе планирует развитие Корытовского лесопарка, в том числе для занятий лыжными гонками», - добавил глава Пскова. 
Теги: #биатлон #лыжи #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 57 человек
27.12.2022, 14:360 Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове 27.12.2022, 14:250 Российские подростки забили насмерть бездомного 27.12.2022, 14:081 Один из псковских осуждённых пропагандировал в тюрьме терроризм 27.12.2022, 14:000 Мастер-класс по созданию игрушки из ткани состоится в Пскове
27.12.2022, 13:510 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными 27.12.2022, 13:410 Турнир по мини-футболу памяти Героя России Алексея Ширяева завершился в Пскове 27.12.2022, 13:310 Приёмные Деда Мороза откроются в торговых центрах Пскова 27.12.2022, 13:210 До +2°C и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 28 декабря
27.12.2022, 13:120 Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу 27.12.2022, 13:020 Прослушать отрывки из книг можно в парке «Тайны сказочных огней» в Пскове 27.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Константином Болотиным 27.12.2022, 12:580 Итоги реализации проекта «Экомышление» в 2022 году подведут в пресс-центре ПЛН
27.12.2022, 12:490 Годовалая девочка умерла в Петербурге из-за проглоченной батарейки 27.12.2022, 12:390 Акция на свиные рёбра в маринаде стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 27.12.2022, 12:300 Участки наружных теплосетей очистили в Овсище 27.12.2022, 12:191 На предновогоднюю «Ласточку» псковичи раскупили все билеты
27.12.2022, 12:183 Ледяной аншлаг 27.12.2022, 12:150 Псковский музей-заповедник планирует провести 50 выставок в следующем году 27.12.2022, 12:110 Россиянин оказался в реанимации из-за вспыхнувшей зарядки телефона 27.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым
27.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2022, 11:500 Свиной грипп обнаружили во всех регионах России 27.12.2022, 11:451 Новогодняя ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.12.2022, 11:390 Попробовать зиму на вкус приглашает музей-заповедник «Изборск»
27.12.2022, 11:380 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась на 31% 27.12.2022, 11:280 Псковский Дом офицеров подвел итоги творческих достижений в год своего 75-летия 27.12.2022, 11:260 Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации» 27.12.2022, 11:100 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
27.12.2022, 11:100 Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове 27 декабря 27.12.2022, 10:580 Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы – опрос 27.12.2022, 10:470 Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковского регионального отделения ФСС 27.12.2022, 10:450 Чудское озеро вошло в десятку популярных направлений для катания на льду
27.12.2022, 10:430 «Лига справедливости»: Оспаривание завещания 27.12.2022, 10:410 Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области 27.12.2022, 10:330 Названо количество предприятий общественного питания в Псковской области 27.12.2022, 10:270 «Псковэнергосбыт»: В новогодние каникулы потребителям будет доступен «электронный офис»
27.12.2022, 10:160 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023 27.12.2022, 10:070 Тётя из Куйбышева разыскивает племянника в Пскове 27.12.2022, 10:000 Два жилых дома горели в Псковской области 27.12.2022, 09:450 За самоотверженный труд и спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов
27.12.2022, 09:331 Специалист заявил о необходимости разработки правил космического движения 27.12.2022, 09:220 Пропавшего при неназванных обстоятельствах мужчину разыскивают в Псковской области 27.12.2022, 09:120 Каких витаминов россиянам не хватает зимой, объяснила диетолог 27.12.2022, 08:590 Переизбыток алкоголя на Новый год раздражает каждого десятого псковича — опрос
27.12.2022, 08:480 Создание фонда защиты инвестиций россиян решили отложить 27.12.2022, 08:370 Дом детского творчества в Стругах Красных оборудуют пандусом по требованию прокуратуры 27.12.2022, 08:240 Эксперты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка 27.12.2022, 08:120 Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов
27.12.2022, 07:510 День спасателя отмечают в России 27 декабря 27.12.2022, 07:353 ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете 27.12.2022, 07:170 Ледяные дожди могут пойти в Псковской области 27.12.2022, 06:580 Небогатым россиянам предложат социальный банковский вклад
26.12.2022, 23:010 Книга рекордов Рейтингомера - 2022. ВИДЕО 26.12.2022, 22:270 Божественная литургия пройдет в Псково-Печерском монастыре в новогоднюю ночь 26.12.2022, 22:020 Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом 26.12.2022, 21:400 Терапевт предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии
26.12.2022, 21:250 Псковичей приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Девушка и смерть» 26.12.2022, 21:131 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько псковичи планируют потратить на празднование Нового года? 26.12.2022, 21:050 Профилактическое мероприятие «Пешеход и Новый год!» прошло в Великих Луках 26.12.2022, 20:420 Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности
26.12.2022, 20:250 Глава Пскова Борис Елкин занял 30-е место в национальном рейтинге мэров российских городов 26.12.2022, 20:030 В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь 26.12.2022, 19:430 Более пятидесяти шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове 26.12.2022, 19:210 Жемчужная ящерица продается в Пскове за 6,5 тысяч рублей
26.12.2022, 19:200 Итоговое заседание антинаркотической комиссии провели в Островском районе 26.12.2022, 19:2012 Поуехавшие 26.12.2022, 18:550 Психолог назвала основные причины появления апатии и способы борьбы с ней 26.12.2022, 18:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 декабря
26.12.2022, 18:300 Ограждение обновили по периметру школьной территории в Стругах Красных 26.12.2022, 18:150 Псковские библиотеки приглашают читателей на новогодние мероприятия 26.12.2022, 18:000 ФСБ провела обыски в Росавиации 26.12.2022, 17:520 Книга рекордов Рейтингомера - 2022
26.12.2022, 17:520 Уровень регистрируемой безработицы снизился в Псковской области 26.12.2022, 17:500 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году. ВИДЕО 26.12.2022, 17:410 Жители Псковской области оценили 2022 год с точки зрения карьеры 26.12.2022, 17:390 В стругокрасненской школе установят пандус по требованию прокуратуры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru