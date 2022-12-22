Трассу для лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу

Трассу для организации лыжных гонок планируют оборудовать в Корытовском лесу в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.
На сайте главы региона появилось обращение от местной жительницы, которая выступила от лица родителей детей, посещающих секцию биатлона в городе Пскове. Она отметила, что тренировки проводят на поле у монумента в память о Ледовом побоище.
Также она отметила, что в городе нет специально оборудованной трассы для проведения тренировок - со стрельбищем и освещением. «Очень просим обратить внимание на нашу проблему, ведь мы хотим вырастить здоровое, сильное поколение детей, и нам очень нужна помощь», - заключила женщина.
Отвечая на обращение, Борис Елкин заметил, что администрация города Пскова силами спортивной школы олимпийского резерва «Ника» и стадиона «Машиностроитель» оказывала и оказывает содействие в организации и содержании лыжной трассы на горе Соколихе.
Он напомнил, что при поддержке спортивной школы «Олимп» организуются и проводятся тренировочные занятия на базе «Юность» в Островском районе, кроме того, в ведении стадиона «Машиностроитель» находятся два земельных участка, где проводятся работы по организации мест занятий лыжными гонками и биатлоном.