Спорт

Почти 150 гимнастов участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова

Почти 150 спортсменов из Пскова и области 2016 года рождения и старше участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова по художественной гимнастике, которые проходят в спортивном комплексе «Олимп» 14-15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участники турнира состязаются в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Спортсмены выступают с обручем, мячом, булавами, лентой, а также показывают упражнения без предмета. Личное первенство определят по наибольшей сумме баллов в многоборье. Выявят победителей и среди групп в каждом разряде.

Лучшие три гимнастки в каждой возрастной группе, а также команды-победители получат призы, грамоты и медали. Кроме того, по итогам соревнований будут присвоены спортивные разряды и сформирована сборная города Пскова по художественной гимнастике.