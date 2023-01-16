Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
Догазификация курс на ускорение
Новая «Пчёлка» в Пскове
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Газ в быту
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Политические итоги-2022
о псковском футболе
Капремонт на округе №15
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Спорт 16.01.2023 16:080 Заместителем главного судьи хоккейного матча в Пскове стала женщина 16.01.2023 17:500 Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове 16.01.2023 17:000 Псковские спортсмены привезли золотые медали с первенства по карате WKF 16.01.2023 16:080 Заместителем главного судьи хоккейного матча в Пскове стала женщина 16.01.2023 12:530 Шесть великолукских самбистов завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях 16.01.2023 12:121 Великолукский боксёр готовится к поединку с шестым номером Танзании
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове

16.01.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

Первенство и Чемпионат Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию пройдут в Пскове. Об этом сообщается в группе «Ледовый дворец в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования начнутся 19 января. Также состоится Кубок города Пскова-2 (этап кубка городов Северо-Запада
по фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2022/2023 годов). В них примут участие представители разных городов.

Расписание соревнований:

19 января:

  • 18:30–21:00 – 2-й спортивный разряд, короткая программа(девочки);

20 января:

  • 07:00–08:45 – тренировка участников;
  • 09:00–12:00 – 2-й спортивный разряд, произвольная программа (девочки);
  • 12:15–12:30 – 3-й юношеский разряд (мальчики);
  • 12:30–13:45 – 3-й юношеский разряд (девочки);
  • 14:00–17:00 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (девушки);
  • 17:15–18:05 – танцы 1-й спортивный разряд,1-й паттерн;
  • 18:05–18:35 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (юноши);
  • 18:50–19:40 – танцы 1-й спортивный разряд, 2-й паттерн
  • 19:55–21:00 – КМС, короткая программа (юноши);
  • 21:15–23:00 – тренировка участников;

21 января:

  • 07:00–08:45 – тренировка участников
  • 09:00–09:40 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(юноши);
  • 09:55–14:00 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(девушки);
  • 14:15–15:15 – танцы,1-й спортивный разряд, произвольная программа;
  • 15:30–16:00 – танцы, КМС, ритм-танец;
  • 16:15–20:05 – КМС, короткая программа (девушки);
  • 20:20–21:30 – КМС, произвольная программа (юноши);
  • 21:45–22:45 – МС, короткая программа (женщины);
  • 23:00–23:45 – МС, короткая программа (мужчины);

22 января:

  • 07:00–09:45 – тренировка участников;
  • 10:00–11:00 – 3-й спортивный разряд (девочки);
  • 11:00–11:20 – 3-й спортивный разряд (мальчики);
  • 11:20–11:50 – 2-й юношеский разряд (девочки);
  • 11:50–12:20 – 1-й юношеский разряд (девочки);
  • 12:35–14:00 – танцы, КМС, произвольная программа;
  • 14:15–18:15 – КМС, произвольная программа (девушки);
  • 18:30–20:00 – МС, произвольная программа (женщины);
  • 20:15–21:15 – МС, произвольная программа (мужчины) .

«Приходите! У нас будет не только одиночное катание, но и танцы на льду», - пригласили псковичей в учреждении.

Теги: #фигурное катание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 27 человек
16.01.2023, 17:500 11 купелей готовят к празднику Крещения в Псковской области 16.01.2023, 17:500 Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове 16.01.2023, 17:460 Роди и заработай 16.01.2023, 17:420 Заболеваемость коронавирусом возросла в Псковской области
16.01.2023, 17:390 Skoda и Ford столкнулись на пешеходном переходе в Пскове 16.01.2023, 17:390 Минздрав подготовил список рецептурных препаратов для онлайн-продажи 16.01.2023, 17:370 Двух пьяных водителей выявили в Псковской области 16.01.2023, 17:340 До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 января
16.01.2023, 17:300 Псковичей приглашают на день открытых дверей в музей-квартиру Спегальского 16.01.2023, 17:260 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки» 16.01.2023, 17:191 Псковичам напомнили о санкциях за складирование мусора в неположенном месте 16.01.2023, 17:110 «Портят ступени»: ремонт лестницы в доме на Запсковье приостановили из-за суда
16.01.2023, 17:090 Мешки с прошлогодней листвой показались из-под растаявшего снега в Пскове 16.01.2023, 17:090 Как правильно задекларировать доходы, объяснят псковичам 16.01.2023, 17:000 Псковские спортсмены привезли золотые медали с первенства по карате WKF 16.01.2023, 16:540 Два камня из Псковской области отправили в подольский сад. ВИДЕО
16.01.2023, 16:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 января 16.01.2023, 16:410 Продажи напитков без сахара резко снизились в России на 9,8% 16.01.2023, 16:280 Сотрудников «Псковпассажиравтотранса» отметили благодарностью министра транспорта РФ 16.01.2023, 16:270 Псковский облсовпроф подвёл итоги своей деятельности в 2022 году
16.01.2023, 16:230 Свыше 20 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» 16.01.2023, 16:200 Сила в правде 16.01.2023, 16:160 Пропавшего в январе мужчину ищут в Великолукском районе 16.01.2023, 16:140 Вандалы обломали рога инсталляциям в виде оленей в Печорах. ФОТО
16.01.2023, 16:080 Заместителем главного судьи хоккейного матча в Пскове стала женщина 16.01.2023, 16:060 Начать год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян – аналитики 16.01.2023, 16:040 Почти 500 безнадзорных животных планируют отловить в Псковской области за год 16.01.2023, 15:510 Прощание с бывшим главой администрации Печорского района состоится 17 января
16.01.2023, 15:490 Опочанин спас тонущую в полынье собаку на новогодних праздниках 16.01.2023, 15:460 Мумифицированное тело актёра из «Папиных дочек» найдено в Москве 16.01.2023, 15:410 В России продолжится снижение цен на аренду жилья – эксперты 16.01.2023, 15:315 Владимир Кузь оценил ситуацию с «тающим» асфальтом в Пскове
16.01.2023, 15:300 Врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова как крайне тяжелое 16.01.2023, 15:270 Упавшую на тротуар тую в Пскове распилили спустя два часа после публикации на ПЛН 16.01.2023, 15:221 Установку крещенской купели начали в Великих Луках. ФОТО 16.01.2023, 15:201 «Постскриптум»: Жизнь без коллекторов, мусорные штрафы и кадровые перемены недели. ВИДЕО
16.01.2023, 15:120 Псковские росгвардейцы за год выявили 7 нарушений на топливно-энергетических объектах 16.01.2023, 15:090 Умерла легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида 16.01.2023, 15:070 Угрозу падения забора устранят у долгостроя на Завеличье 16.01.2023, 14:570 Респонденты ПЛН ответили, каких перемен ждут в 2023 году
16.01.2023, 14:550 «ГорДозор»: Новый сигнал на светофорах в Пскове - насколько эффективно? ВИДЕО 16.01.2023, 14:540 Конкурс на замещение должности главврача кожно-венерологического диспансера проводят в Псковской области 16.01.2023, 14:451 Более 77 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в новогодние праздники 16.01.2023, 14:321 Сайт обслуживающего московские СИЗО магазина переименовали в «Сидим-едим»
16.01.2023, 14:221 «Люди мёрзнут»: жители куньинской деревни жалуются на качество отопления 16.01.2023, 14:211 Акцию раннего бронирования летнего отдыха в России свернут уже зимой 16.01.2023, 14:130 «Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса. ВИДЕО 16.01.2023, 14:110 Областной конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий» стартует 6 февраля
16.01.2023, 13:521 Кого в поликлинике обслуживают вне очереди, напомнили псковичам 16.01.2023, 13:510 Долгострой на улице Петровской в Пскове планируют завершить в 2023 году 16.01.2023, 13:380 Прокладку подземных коммуникаций продолжают в Псково-Печерском монастыре 16.01.2023, 13:330 Фотофакт: Туя «прилегла» у здания миграционки в Пскове
16.01.2023, 13:230 Синоптик предупредила псковичей об опасности выхода на лёд в Крещение 16.01.2023, 13:130 Пять заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 16.01.2023, 13:100 После борьбы с тяжелой болезнью скончался себежский педагог Александр Бируля 16.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
16.01.2023, 12:530 Шесть великолукских самбистов завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях 16.01.2023, 12:470 Сбитая на Кузнецкой женщина доставлена в больницу 16.01.2023, 12:460 Жители Псковской области передали мошенникам более 4 миллионов рублей 16.01.2023, 12:421 Великолучанка пожаловалась на сложности с получением льготного лекарства
16.01.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 16.01.2023, 12:330 Псковский музей принял участников акции «Дорогами Победы» 16.01.2023, 12:320 Незаконный вывоз валюты пресекли псковские таможенники 16.01.2023, 12:300 «Постскриптум»: Жизнь без коллекторов, мусорные штрафы и кадровые перемены недели
16.01.2023, 12:240 Всемирный день The Beatles отмечается 16 января 16.01.2023, 12:220 Время отправления первого рейса автобуса №5 изменили в Пскове 16.01.2023, 12:210 Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове 16.01.2023, 12:121 Великолукский боксёр готовится к поединку с шестым номером Танзании
16.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 16.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 января 16.01.2023, 11:562 В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ 16.01.2023, 11:544 Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение автомобилей возле ТЦ в Пскове
16.01.2023, 11:520 «ГорДозор»: Новый сигнал на светофорах в Пскове - насколько эффективно? 16.01.2023, 11:450 Пешехода сбили на улице Кузнецкой в Пскове 16.01.2023, 11:350 Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности 16.01.2023, 11:300 Три человека погибли на дорогах Псковской области за прошедшую неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru