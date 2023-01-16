Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове

Первенство и Чемпионат Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию пройдут в Пскове. Об этом сообщается в группе «Ледовый дворец в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».
Соревнования начнутся 19 января. Также состоится Кубок города Пскова-2 (этап кубка городов Северо-Запада
по фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2022/2023 годов). В них примут участие представители разных городов.
Расписание соревнований:
19 января:
- 18:30–21:00 – 2-й спортивный разряд, короткая программа(девочки);
20 января:
- 07:00–08:45 – тренировка участников;
- 09:00–12:00 – 2-й спортивный разряд, произвольная программа (девочки);
- 12:15–12:30 – 3-й юношеский разряд (мальчики);
- 12:30–13:45 – 3-й юношеский разряд (девочки);
- 14:00–17:00 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (девушки);
- 17:15–18:05 – танцы 1-й спортивный разряд,1-й паттерн;
- 18:05–18:35 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (юноши);
- 18:50–19:40 – танцы 1-й спортивный разряд, 2-й паттерн
- 19:55–21:00 – КМС, короткая программа (юноши);
- 21:15–23:00 – тренировка участников;
21 января:
- 07:00–08:45 – тренировка участников
- 09:00–09:40 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(юноши);
- 09:55–14:00 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(девушки);
- 14:15–15:15 – танцы,1-й спортивный разряд, произвольная программа;
- 15:30–16:00 – танцы, КМС, ритм-танец;
- 16:15–20:05 – КМС, короткая программа (девушки);
- 20:20–21:30 – КМС, произвольная программа (юноши);
- 21:45–22:45 – МС, короткая программа (женщины);
- 23:00–23:45 – МС, короткая программа (мужчины);
22 января:
- 07:00–09:45 – тренировка участников;
- 10:00–11:00 – 3-й спортивный разряд (девочки);
- 11:00–11:20 – 3-й спортивный разряд (мальчики);
- 11:20–11:50 – 2-й юношеский разряд (девочки);
- 11:50–12:20 – 1-й юношеский разряд (девочки);
- 12:35–14:00 – танцы, КМС, произвольная программа;
- 14:15–18:15 – КМС, произвольная программа (девушки);
- 18:30–20:00 – МС, произвольная программа (женщины);
- 20:15–21:15 – МС, произвольная программа (мужчины) .
«Приходите! У нас будет не только одиночное катание, но и танцы на льду», - пригласили псковичей в учреждении.