Спорт

Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове

Первенство и Чемпионат Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию пройдут в Пскове. Об этом сообщается в группе «Ледовый дворец в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования начнутся 19 января. Также состоится Кубок города Пскова-2 (этап кубка городов Северо-Запада

по фигурному катанию на коньках спортивного сезона 2022/2023 годов). В них примут участие представители разных городов.

Расписание соревнований:

19 января:

18:30–21:00 – 2-й спортивный разряд, короткая программа(девочки);

20 января:

07:00–08:45 – тренировка участников;

09:00–12:00 – 2-й спортивный разряд, произвольная программа (девочки);

12:15–12:30 – 3-й юношеский разряд (мальчики);

12:30–13:45 – 3-й юношеский разряд (девочки);

14:00–17:00 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (девушки);

17:15–18:05 – танцы 1-й спортивный разряд,1-й паттерн;

18:05–18:35 – 1-й спортивный разряд,короткая программа (юноши);

18:50–19:40 – танцы 1-й спортивный разряд, 2-й паттерн

19:55–21:00 – КМС, короткая программа (юноши);

21:15–23:00 – тренировка участников;

21 января:

07:00–08:45 – тренировка участников

09:00–09:40 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(юноши);

09:55–14:00 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа(девушки);

14:15–15:15 – танцы,1-й спортивный разряд, произвольная программа;

15:30–16:00 – танцы, КМС, ритм-танец;

16:15–20:05 – КМС, короткая программа (девушки);

20:20–21:30 – КМС, произвольная программа (юноши);

21:45–22:45 – МС, короткая программа (женщины);

23:00–23:45 – МС, короткая программа (мужчины);

22 января:

07:00–09:45 – тренировка участников;

10:00–11:00 – 3-й спортивный разряд (девочки);

11:00–11:20 – 3-й спортивный разряд (мальчики);

11:20–11:50 – 2-й юношеский разряд (девочки);

11:50–12:20 – 1-й юношеский разряд (девочки);

12:35–14:00 – танцы, КМС, произвольная программа;

14:15–18:15 – КМС, произвольная программа (девушки);

18:30–20:00 – МС, произвольная программа (женщины);

20:15–21:15 – МС, произвольная программа (мужчины) .

«Приходите! У нас будет не только одиночное катание, но и танцы на льду», - пригласили псковичей в учреждении.