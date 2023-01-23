Спорт

Псковичи выиграли две медали на Первенстве СЗФО по шахматам среди ветеранов

Псковичи выиграли две медали на Первенстве Северо-Западного федерального округа 2023 года среди ветеранов по шахтам в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Так, в соревнованиях по быстрым шахматам великолучанин Валерий Жихарев выиграл бронзовую медаль, а пскович Владимир Полевой удостоен серебряной медали в дисциплине шахматы, которые проводятся с классическим контролем времени.

Победителем Первенства СЗФО среди ветеранов по дисциплине «шахматы» стал Петр Братусь (Республика Коми), а третьим к финишу пришёл Владимир Осмольный (Республика Карелия). В женском зачете победительницей стала Елена Быстрякова (Ленинградская область), второе место у Татьяны Челпановой (Республика Карелия), третье — у Любови Рочевой (Республика Коми).

Мастер ФИДЕ Владислав Андреев стал победителем Первенства СЗФО среди ветеранов по блицу. Второе место занял Михаил Иванов, третье — Николай Мишучков. Лучший результат среди женщин показала Елена Быстрякова (все — Ленинградская область).

Андрей Исаков (Республика Коми) стал победителем Первенства СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам. Второе место занял Владислав Андреев (Ленинградская область). Лучший результат среди женщин вновь показала Елена Быстрякова (Ленинградская область).