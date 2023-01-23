Спорт

Золотые медали привезли псковские спортсмены с всероссийских соревнований по рукопашному бою

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики» среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России А. В. Факеева, а также этап Кубка России по рукопашному среди мужчин и женщин прошли в городе Выборге Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент псковской Федерации рукопашного боя Дина Дымова.

«Турнир памяти заслуженного тренера России Александра Факеева уже стал традиционным. В пятый раз Выборг принимает спортсменов из разных уголков страны от Забайкальского края до Калининграда. В этом году участниками соревнований стали команды из 24 субъектов России», - отметила Дина Дымова.

Во Всероссийских соревнованиях «Звезды Балтики» в категории 12-13 лет 57 кг первое место завоевал воспитанник тренеров Владимира Евдокимова и Рафаэля Керимова Тимофей Шапкин. Спортсмен провел четыре боя, первый закончил досрочно, остальные выиграл по баллам.

Победителем этапа Кубка России в категории 97 кг стал Далер Исмаилов, одержав в финале чистую победу болевым приемом. Готовили спортсмена Олег Соловьев и Виктор Иваненков.

«Псковская сборная показала упорные бои и слаженную работу тренерского штаба», - подчеркнула Дина Дымова.

Псковская Федерация рукопашного боя благодарит организаторов и судей соревнований за отлично проведенное мероприятие.