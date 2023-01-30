Спорт

Псковские каратисты получили медали на соревнованиях «Невский факел»

Спортсмены из Псковской области стали победителями и призёрами Всероссийских и Межрегиональных соревнований по карате «Невский факел». Мероприятие проходило 28-29 января в Санкт-Петербурге, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

«Традиционно соревнования в Санкт-Петербурге проходят в серьезной конкурентной среде, ведь сюда съезжается большое количество спортсменов из всей России. Эти соревнования не стали исключением. 1100 участников и 26 регионов РФ в течение двух дней выходили на татами для того, чтобы доказать свое право на чемпионский титул», - рассказал Антон Потебня.

Результаты выступления спортсменов из Псковской области:

Алиса Чернова – «золото» в дисциплине ката, категория 6-7 лет,

Жанна Михайлова – «серебро» в дисциплине кумите, категория 6-7 лет +27 кг,

Павел Антонов – «бронза» в дисциплине ката, категория 10-11 лет,

Дмитрий Курасов - «бронза» в дисциплине ката, категория 10-11 лет,

Николай Шатных – «бронза» в дисциплине кумите, категория 6-7 лет +30 кг,

Владислав Колодич – «бронза» в дисциплине кумите, категория 8-9 лет -25 кг.

Спортсмены тренируются под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Михаила Шалыгина и Антона Потебни в школе боевых искусств «Будокан "Атэми"» города Пскова.