Псковские каратисты получили медали на соревнованиях «Невский факел»

Спортсмены из Псковской области стали победителями и призёрами Всероссийских и Межрегиональных соревнований по карате «Невский факел». Мероприятие проходило 28-29 января в Санкт-Петербурге, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
«Традиционно соревнования в Санкт-Петербурге проходят в серьезной конкурентной среде, ведь сюда съезжается большое количество спортсменов из всей России. Эти соревнования не стали исключением. 1100 участников и 26 регионов РФ в течение двух дней выходили на татами для того, чтобы доказать свое право на чемпионский титул», - рассказал Антон Потебня.
Результаты выступления спортсменов из Псковской области:
Спортсмены тренируются под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Михаила Шалыгина и Антона Потебни в школе боевых искусств «Будокан "Атэми"» города Пскова.