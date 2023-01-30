Спорт

Около 5 тысяч детей изучают шахматы в Псковской области

Около 5 тысяч детей в Псковской области изучают шахматы в рамках программы «Шахматный всеобуч России». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе, президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Активно идет развитие детских соревнований. Второклассники - выпускники Шахматного всеобуча - занимают лидирующие позиции в России. При помощи российской шахматной федерации и благотворительного фонда Тимченко поддерживаем эти начинания. Наши учителя получают не только грамоты и дипломы, но и ноутбуки, премии, возможность со своими воспитанниками посетить музей шахмат в Москве», – сказал Дмитрий Шахов.

Гость студии также уточнил, что теперь будут награждать лучших учителей, кто имеет выдающиеся заслуги за преподавание шахмат.

«В преддверии дня рождения великого шахматиста XIX века Александра Петрова на родине, в Опочке, будем торжественно награждать лучших учителей, кто имеет выдающиеся заслуги за преподавание шахмат в наших школах. Будем стараться повышать статус и признание учителя, как важной профессии в жизни нашего общества», – подчеркнул он.