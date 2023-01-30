Спорт

Первенство СЗФО по самбо стартовало под Псковом

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения проходит в деревне Борисовичи Псковского района с 3 по 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

Фото здесь и далее: УСК «Олимп» / «ВКонтакте»

В соревнованиях принимает участие около 200 человек из Республики Карелия, Коми, Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской облатсей.

По итогам соревнований пройдёт отбор на Первенство России.

Первенство России пройдёт в конце февраля в Казани. По личным результатам спортсменам будут присвоены разряды до первого взрослого.