Спорт

Спортсмены клуба Nordman представляют регион на первенстве СЗФО по настольному теннису

Псковские спортсмены представляют регион на первенстве СЗФО по настольному теннису. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Держим кулачки за спортсменов нашего клуба по настольному теннису Nordman. Ребята сегодня прилетели в город Ухта Республики Коми, где будут представлять Псковскую область на Первенстве Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди теннисистов до 20 лет. Наших спортсменов сопровождают два тренера клуба: мастер спорта Вадим Барышников и тренер Степан Бутырко», - написал Юрий Сорокин.

Соревнования будут проходить до 10 февраля. Все расходы по участию спортсменов в турнире оплачены клубом Nordman.

«Давайте пожелаем ребятам удачи и новых спортивных достижений!» - добавил он.