Спорт

Псковская команда примет участие в турнире по футболу среди мужских команд СЗФО

Псковская команда примет участие в XXIV турнире по футболу среди мужских команд на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО, который стартует в петербургском ДСИ «Зенит» в понедельник, 13 февраля. Об этом сообщили в Объединении федераций футбола Зеверо-Запада.

В ежегодном зимнем соревновании ОФФ «Северо-Запад» примут участие десять команд. За главный трофей поборются три клуба Второй лиги — великолукская «Луки-Энергия» и петербургские «Динамо» и «Ядро». Еще один профессиональный клуб, ФК «Звезда», выступит в турнире молодежным составом.

Конкуренцию перечисленным коллективам составят мурманский «Север», «Псков» и СШ «Ленинградец» — призеры чемпионата СЗФО в сезоне 2022 года, а также «Константиновское» и молодежные команды СШОР «Зенит» и СШ-2 ВО «Звезда».

На предварительном этапе участники разбиты на две группы. Путевка в финал достанется лишь лидеру каждого квинтета, а обладатели вторых строчек в группах поспорят за бронзовые медали. Оставшиеся команды разыграют 5-10-е места.

Игры пройдут в формате двух таймов по 40 минут. Команды смогут проводить по девять замен в три временных слота.

Все матчи в прямом эфире покажет YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».