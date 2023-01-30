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Спорт

Лучших учителей шахмат наградили в Псковской области

13.02.2023 10:07|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших учителей Псковской области, преподающих шахматы в школах, прошло в Опочке на родине великого шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В церемонии награждения приняли участие глава Опочецкого района Юрий Ильин, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, президент областной Федерации шахмат, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв, руководитель Регионального центра шахматного образования и спорта Валерий Гусев, главный тренер юношеской сборной Псковской области по шахматам Александр Шпак, директор Центра образования Опочецкого района Светлана Дмитриева, а также представители учительского сообщества Псковской области.

Обращаясь с приветствием к участникам торжественного мероприятия и поздравляя лучших учителей Псковской области с заслуженными наградами, глава Опочецкого района сказал, что очень почетно, что подведение итогов года, награждение лучших учителей по шахматам - 2022 проходит на Опочецкой земле, на родине первого русского шахматного мастера, в школе, которая носит его имя – Александра Петрова. 

Юрий Ильин особо отметил, что российская шахматная школа обладает богатейшими и очень прочными историческими традициями, опытом преподавания шахмат. Уже несколько лет как региональный опыт включения уроков шахмат в школьную программу представляет интерес для многих российских регионов. Поэтому и первый Всероссийский ресурсный центр шахматного образования создали при поддержке Федерации шахмат России именно в Опочке, а директор гимназии имени  А. Д. Петрова Юрий Богашев очень востребован на различных научно-педагогических форумах, проводимых как в России, так и за рубежом.

Заместитель руководителя областного комитета по образованию Сергей Николаев передал лучшим учителям региона по шахматам поздравления и благодарность за их труд от губернатора региона Михаила Ведерникова и его первого заместителя Веры Емельяновой, которая стояла у истоков введения шахматного всеобуча в школах в 2008 году и активно поддерживала эту инициативу. 

Сергей Николаев обратил внимание, что в Псковской области в Год педагога и наставника это первое торжественное мероприятие, где чествуют лучших педагогов, кто преподает шахматы в школах. Несомненно, что такое мероприятие — признание особого статуса представителей учительской профессии, подчеркнул представитель регионального правительства. Результатом реализации шахматного образования в школе, который фиксируют ежегодно, стало повышение успеваемости учащихся по другим предметам, сказал заместитель руководителя областного комитета по образованию. «Поэтому сегодня мы с полным правом можем сказать, что интерес к шахматам повышает качество образования», - подчеркнул Сергей Николаев.

Выступая в режиме видеоконференции перед лучшими учителями Псковской области, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поблагодарил их за самоотверженный труд и любовь к шахматам, за то, что они своими знаниями активно делятся со школьниками, организуют для поклонников шахматного искусства различные спортивные и интеллектуальные мероприятия. Он отметил также и особую роль псковской Федерации шахмат, которая первой в России учредила номинацию за пропаганду и популяризацию школьных шахмат в средствах массовой информации, создание цикла передач о выдающихся шахматистах региона и развитии шахматного образования среди детей. 

Александр Ткачев заверил участников церемонии, что ФШР совместно с благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко и дальше продолжит поддержку и реализацию программы «Шахматы в школы», направленную как на интеллектуальное развитие школьников, так и на повышение престижа и признания особого статуса учителя шахмат. Важным аспектом этой программы как всегда будет конкурс, по итогам которого выбирается лучший учитель Псковской области, сказал один из руководителей шахматной Федерации России.

Поздравляя лучших учителей Псковской области и других лауреатов конкурса, который с 2014 года проводится в регионе при поддержке Федерации шахмат России и благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, президент псковской федерации шахмат Дмитрий Шахов особо подчеркнул их практически бескорыстный вклад в повышение интеллектуального развития подрастающего поколения России.

«Я очень надеюсь, что любовь к вам ваших воспитанников за то, что вы вложили в них не только знания, но и душу, будет взаимным и сохранится на долгие годы. Сегодня, анализируя уже практику почти 15 лет, мы отчетливо видим, что те, кто изучал шахматы в школе, нашли себя в нашем обществе, причем в самых разных профессиях, которые, на первый взгляд, далеки от шахмат. Так, среди тех, кто изучал шахматы в школе, есть врачи, инженеры, учителя, военные, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также спортивные тренеры – все они являются профессионалами своего дела», - сказал Дмитрий Шахов.

Завершая выступление, он ещё раз напомнил свои слова, которые говорил родителям на многочисленных встречах перед введением шахматного всеобуча в Псковской области: «Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли умными, образованными и интеллектуально развитыми, нашли достойное место в обществе, то шахматы в этом надежная опора и подмога».

В ходе торжественной церемонии лучшим учителям Псковской области вручили грамоты, денежные премии, памятные подарки и книги по шахматам для библиотек своих школ.

Лучшим учителем Псковской области по шахматам 2022 года стала учитель средней образовательной школы №17 Пскова Светлана Пошибайлова.

Лауреатами конкурса по различным номинациям также стали:

  • учитель ЦО «Псковский педагогический комплекс» София Агафонцева;
  • учитель гимназии Острова Галина Евстратова;
  • учитель Гуманитарного лицея Пскова Александр Муравьев;
  • учитель «Гимназии имени А. Д. Петрова» Валерия Быстрова.
 

За активную и многолетнюю работу по популяризации и пропаганде шахматного образования в Псковской области, создания цикла статей и репортажей, иных публикаций в региональных и федеральных средствах массовой информации специальными наградами поощрили:

  • директора «Гимназии имени А. Д. Петрова» Юрия Богашева;
  • журналиста ВГТРК «Псков» Валерия Гусева;
  • главного редактора электронного печатного издания «Псковская Лента Новостей» Александра Савенко;
  • исполнительного директора Федерации шахмат Псковской области Елену Горащенкову.

С ответным словом выступила учитель средней школы №17 города Пскова Светлана Пошибайлова, ставшая лучшим учителем Псковской области по шахматам 2022 года. Она поблагодарила организаторов мероприятия и конкурса, который ежегодно проходит при поддержке Фонда Тимченко, за награды и иные поощрения.

«Такие поощрения за непростой учительский труд, особенно в современных условиях, очень важны для каждого из нас. Я уже более 20 лет преподаю шахматы, при этом уже почти 15 лет в обычной - не гимназической, не лицеистской - школе, в которой учатся разные дети, среди которых есть и детки с особенностями здоровья. Тем не менее проводимая региональной федерацией шахмат совместно с ФШР и Фондом Тимченко политика популяризации шахмат дает свои положительные результаты, т.к. второклассники с интересом изучают азы шахматного искусства на уроках и факультативах. И конечно, им очень нравится участвовать в разнообразных детских массовых шахматных соревнованиях, таких как турниры чемпионов школы, "Белая ладья" и "Дебют". Конечно, очень бы хотелось, чтобы региональное правительство и дальше поддерживало целевое финансирование шахмат в школах Псковской области, а также принимало меры по стимулированию педагогов шахматного всеобуча, проводя ежегодно такие мероприятия, на которых мы сейчас присутствуем», — сказала Светлана Пошибайлова.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику великого русского шахматиста А. Д. Петрова, который является и первым автором учебника по шахматам, а также совместным фотографированием.

По окончании всех торжественных мероприятий лучшие учителя шахматного всеобуча совместно с руководством областного комитета по образованию и Федерации шахмат обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития шахматного образования в школах Псковской области.

Теги: #шахматы #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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