Спорт

Псковская спортсменка заняла третье место в открытом турнире по настольному теннису

Псковская спортсменка, мастер спорта России Александра Васильева заняла третье место среди женщин в VII открытом турнире по настольному теннису Кубка ТТплэй РФ, который проходил в Пскове с 18 по 19 февраля. Участие в соревнованиях приняли более 70 спортсменов. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин

География получилась весьма обширная: Карелия, Санкт-Петербург, Тверская, Новгородская, Ленинградская и Псковская область. Самому младшему участнику - всего 11 лет, отметил он.

В общем зачете первые пять мест заняли мастера спорта, в основном это теннисисты из северной столицы. При этом пятое место здесь завоевал тренер псковского клуба по настольному теннису Nordman, мастер спорта Вадим Барышников. Он также занял второе место в парном разряде.

«Поздравляем всех спортсменов с победой и желаем успехов в покорении новых высот», - прокомментировал Юрий Сорокин.