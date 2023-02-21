Спорт

Псковские росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту

Псковские росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Соревнования проходили в пяти весовых категориях. Программа состязаний представляла собой подъем двух гирь по длинному циклу.

По итогам спартакиады спортивная команда управления Росгвардии заняла первое место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.