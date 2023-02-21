Спорт

Турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локне

XXIII традиционный региональный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Матросова проходит в посёлке Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации бокса Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковская областная федерация бокса

В соревнованиях принимают участие более 127 боксеров шести возрастных групп, от младших юношей до юниоров и мужчин 2004 года рождения и старше.

Спортсмены приехали из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, также в мероприятии участвуют члены команды сборной России по боксу.