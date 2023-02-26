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Спорт

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman отправились на чемпионат в Петербург

26.02.2023 16:41|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman примут участие в чемпионате в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин

«Спортсмены нашего клуба по настольному теннису Nordman продолжают участвовать в межрегиональных соревнованиях. Сегодня наша команда отправилась в Санкт-Петербург, где состоится XXV открытый клубный чемпионат города. Отмечу, что представители Пскова впервые участвуют в подобном клубном турнире», - отметил он.

В команду вошли 10 спортсменов клуба из которых на каждый этап турнира отправляется 4 человека. Капитаном команды на первом этапе стал тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников, кроме того, в составе команды: Михаэль Левин, Степан Бутырко и Андрей Чугаев.

«Все финансовые расходы по участию в чемпионате взял на себя клуб Nordman. Пожелаем нашим теннисистам удачи!» - добавил Юрий Сорокин.

Теги: #настольный теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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